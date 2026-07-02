Unntakstilstand i Peru i forkant av El Niño-regnet

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El Niño fortsetter å ramme hardt langs flere kystområder ved Stillehavet. Peru har nå erklært unntakstilstand som gjelder for nesten 40 % av det søramerikanske landet. Tiltaket skal vare i to måneder (juli og august) og omfatter 796 distrikter i flere regioner, blant annet Lima, Cusco og Arequipa. Årsaken er den overhengende risikoen for kraftig regn knyttet til værfenomenet El Niño i Stillehavet.

Som i andre land gir unntakstilstanden myndighetene mulighet til å handle før regnet kommer. Derfor koordinerer regionale og lokale myndigheter allerede med nasjonale myndigheter for å iverksette ekstraordinære tiltak for forebygging og risikoreduksjon.

For et par uker siden ble El Niño ansett som det sterkeste værfenomenet på 70 år. Dets forløp har skapt frykt for alvorlige forstyrrelser i været, ettersom det varmer opp overflatevannet i Stillehavet og endrer de globale værmønstrene. Ofte fører dette til kraftigere regn i noen regioner og tørke i andre, slik vi har rapportert de siste dagene. I Perus tilfelle er den største bekymringen fortsatt det førstnevnte, som potensielt kan føre til flom.

En oversvømmet gate i Peru for tre år siden. // Shutterstock

Kilde: Reuters.