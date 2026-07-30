Unreal Engine og tekniske begrensninger kan hindre at « Clair Obscur: Expedition 33 kommer til Switch 2

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Nintendo Switch 2 er en mye kraftigere konsoll enn forgjengeren, noe som gjør det mulig å porte tredjepartsspill som aldri ville ha kunnet kjøre på den opprinnelige Switch-en. Vi har allerede sett flotte porteringer som Cyberpunk 2077 komme til konsollen, men det finnes fortsatt noen spill som kan støte på tekniske problemer når de skal overføres til Switch.

Et slikt spill er Sandfall Interactives Clair Obscur: Expedition 33. I et intervju med Automaton sa regissør Guillaume Broche at selv om studioet ser på muligheten for en Switch 2-port, vil det kanskje ikke være mulig å gjennomføre det akkurat nå. «Vi er interessert i å finne en måte å gjøre det på, men det er for tidlig for oss å kunngjøre noe på dette tidspunktet,» sa han.

Medstifter og teknisk sjef Tom Guillermin la til: «Det er en stor teknisk utfordring fordi vi har forsøkt å skape noe vakkert med spillet, men selvfølgelig er Switch 2 ikke like kraftig som PlayStation eller Xbox Series X. Derfor er det viktig for oss å vurdere dette, spesielt med tanke på størrelsen på studioet vårt.»

Broche fortsatte med å si at mange funksjoner som fungerer i Unreal Engine 5, ikke nødvendigvis passer godt til Nintendo Switch 2, noe som betyr at det vil være mange utfordringer knyttet til å overføre spillet. Hovedkarakter- og konseptkunstner Alan Reynaud sa at det i større grad avhenger av oppdateringene til Unreal Engine, slik at studioet kan vurdere hvor tidkrevende det vil være å overføre « Clair Obscur: Expedition 33 til en ny plattform.

Akkurat nå er Sandfall også opptatt med å jobbe med sin neste tittel, som sies å ta noen store sjanser, akkurat som studioets første tittel gjorde.