Unreal Tournament 4 blir gratis å spille takket være en fangruppe som jobber med Epic Games 'tillatelse

Etter å ha brakt Unreal Gold og den originale Unreal Tournament til archive.org, har fans av de klassiske flerspillerskytespillene vekket Unreal Tournament 2004 til live igjen og gjort det helt gratis å laste ned. OldUnreal, en støttegruppe som har eksistert i årevis, har alltid vært opptatt av å holde Epic Games' gamle Unreal Tournament-spill i live. Epic Games ga til og med tillatelse til at Unreal Tournament 2004 ble gjort gratis, og støttet OldUnreal i sine siste bestrebelser.

HQ

I følge PC Gamer er det eneste denne versjonen av Unreal Tournament 2004 kan koste deg, tid. Du kan laste ned installasjonsprogrammet fra OldUnreal-nettstedet her, men når du har pakket hele spillet på PC-en din, må du gå over til GitHub for å få fellesskapsoppdateringen, som lar spillet kjøre ordentlig på moderne operativsystemer, inkludert Mac og Linux.

"Vær oppmerksom på at dette er den første offentlige oppdateringen for Unreal Tournament 2004 på over 20 år", skriver prosjektleder Stijn-volckaert på GitHub. "Vi har implementert en rekke rettelser og forbedringer, skrevet en ny SDL-backend for Linux og macOS, og til og med en ny renderer. Vi har også migrert hele kodebasen til moderne byggesystemer. Noen nye feil kan ha sneket seg inn!"

Så hvis du vil ha litt nostalgisk skyting i helgen, kan du gjøre det nå, takket være arbeidet til noen utrolig dedikerte fans.