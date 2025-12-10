Unshine Arcade blander roguelike-action og psykologisk skrekk

Day of the Devs showcase i tråd med The Game Awards har vært fylt til randen med interessante indie-kunngjøringer og avsløringer, og et slikt fint eksempel på dette er utvikleren Mardts Unshine Arcade, et ambisiøst prosjekt som ser ut til å kombinere roguelike action med psykologisk skrekk.

Premisset er ganske enkelt for spillet, ettersom du spiller som en person i en forlatt arkade hvor målet er å spille på den eneste gjenværende arkademaskinen for å tjene billettene som er nødvendige for å kunne tjene og frigjøre et merkelig virtuelt kjæledyr i premieskapet. Fangsten er at det er mer på spill her, hvor hver gang du bruker billetter, vil du avsløre litt mer om den mørke fortiden til selve arkaden, for til slutt å lære hvorfor den har blitt så falleferdig som den har.

I likhet med arkadespillet du spiller på kabinettet, er dette et toppstyrt roguelite med stealth-shooter-funksjoner. Det byr på fangehullslignende, prosedyregenererte nivåer, pluss et oppgraderingssystem som er knyttet til fargede gacha-baller som du finner i nivåene. Utenfor arkadespillet kan du utforske den virkelige arkadebygningen i førsteperson, der du til og med kan spille på en klo-maskin i fritiden.

Vi vet ennå ikke den nøyaktige lanseringsdatoen for Unshine Arcade, da det eneste som er bekreftet så langt er at det kommer til PC en gang i 2026. Sjekk ut den siste traileren nedenfor.