Until Dawn 2 ble skrevet i samarbeid med skaperne av Dispatch

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Until Dawn 2 markerer en betydelig endring for serien. Det er ikke Supermassive Games som står bak, men Firesprite Studios har i stedet overtatt ansvaret. Men den Liverpool-baserte utvikleren har ikke jobbet alene med å levere en verdig skrekkoppfølger, da de har fått hjelp til å utforme den originale historien til « Until Dawn 2.

«Vi har inngått et samarbeid med våre venner hos AdHoc Studio – de geniale hodene bak det kritikerroste Dispatch – så du kan forvente en dypt lagdelt historie fullpakket med fargerike karakterer, knivskarpe dialoger, anspente forhold, tøffe avgjørelser, og ja... mer enn et par grufulle dødsfall», heter det i et innlegg om Until Dawn 2 på PlayStation-bloggen, etter gårsdagens kunngjøring om at Until Dawn 2 kommer i januar neste år.

Handlingen i Until Dawn 2 dreier seg om et team av falske spøkelsesjagende YouTubere som drar til en øy som tilsynelatende er hjemsøkt. Som man kanskje kan forvente, oppdager de raskt at grusomhetene er mer virkelige enn noen av dem kunne ha forestilt seg, og det er våre beslutninger som avgjør om de kommer seg trygt vekk fra Akishima-øya eller ikke.

Det er uklart når AdHoc Studio skulle ha jobbet med « Until Dawn 2, men det virker mer sannsynlig at det var før utgivelsen av «Dispatch». Etter den banebrytende lanseringen som satte AdHoc på kartet, ser det ut til at studioet nå fokuserer på egne prosjekter. Før lanseringen av Dispatch hadde AdHoc samarbeidet med andre studioer om å utvikle historier, og bidro til og med til et utkast til The Wolf Among Us 2 som aldri så dagens lys.