Until Dawn 2 hintet til i remaken

Until Dawn slippes i dag på PS5 og PC. Denne nyinnspillingen av Supermassive Games' 2015-tittel har gnistret noen kontroverser rundt grafikken, ytelsen og den evige debatten "var det nødvendig" (på grunn av utgivelsen ble det originale spillet fjernet fra PS Store i noen regioner).

Det har også blitt laget uten innspill fra Supermassive Games, som angivelig ikke endte opp på god fot med Sony. Dette betyr at nyinnspillingen er laget av et nytt studio, Ballistic Moon.

Den svært gode nyheten er at denne nyinnspillingen i det minste innebærer at Sony støtter IP-en sin igjen: filmatiseringen går videre hos PlayStation Productions, og det hviskes allerede om Until Dawn 2.

Hvor kommer ryktene om Untul Dawn 2 fra?

Until Dawn-remaken ble altså sluppet i dag, men noen brukere klarte å få en kopi tidligere, og plaued spillet. På den måten har det blitt funnet at det er en ny post-kredittscene, der Hayden Panettiere, skuespillerinne i det originale spillet, kommer tilbake med en ny replikk, spilt inn spesielt for denne versjonen, som angivelig finner sted mange år senere.

Brukere på Reddit kommenterer at skuespilleren faktisk kom tilbake for å spille inn ny motion capture og nye stemmer til scenen, som vist i en dokumentar i spillet, som erter en oppfølger.

For å legge bensin på bålet har leaker"Shpeshal_Nick" sagt at Until Dawn 2 allerede er under utvikling, men ikke av Ballistic Moon. I stedet er det Firesprite, et annet førsteparts Sony-studio som jobbet med en kansellert Twisted Metal live-service reboot, samt Horizon: Call of the Mountain.