Until Dawn 2 offisielt avslørt på PlayStation State of Play

Som en av de siste overraskelsene under kveldens State of Play-presentasjon fikk vi den offisielle avsløringen av Until Dawn 2. Vi får nok en gjeng med unge kjendiser som blir involvert i en skremmende situasjon, der spilleren har full kontroll over hvem som lever og dør.

Interessant nok kommer ikke dette spillet fra Supermassive Games, utvikleren bak det originale Until Dawn. I stedet er det Firesprite Studios som har kontroll over dette. I stedet for at vi er innelåst i en hytte og blir overfalt av Wendigos, tar Until Dawn 2 oss med til en solfylt øy, som tilsynelatende er hjemsøkt. Gruppen vår består av influencere som har gjort karriere på å lyve om sine overnaturlige funn.

I dette tilfellet viser det seg at ryktene var altfor sanne, og raskt ser vi at skuespillerne våre begynner å bli slaktet en etter en. Rollelisten så langt inkluderer Neil Newbon, Dacre Montgomery og mange andre gjenkjennelige ansikter. Peter Stormare gjør også comeback. Sjekk ut traileren nedenfor, og hold utkikk etter Until Dawn 2 når den lanseres neste år.