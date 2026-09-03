Until Dawn 2 vil tvinge oss til å ta marerittaktige avgjørelser i januar 2027

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Firesprite ser ut til å ha funnet sin egen stil ved å ta over «Until Dawn»-serien for oppfølgeren, « Until Dawn 2. I den nye traileren som ble avslørt for noen minutter siden under State of Play, har vi fått et mer inngående innblikk i noen av hovedpersonene, med en rollebesetning ledet av Neil Newbon, Andie Ju, Dacre Montgomery, Tanner Buchanan, Spence Moore II og Peter Stormare.

I « Until Dawn 2 skal vi nok en gang lede en gruppe karakterer med svært personlige motivasjoner og særegne personligheter mens de prøver å overleve på en øy der et overnaturlig onde lurer. Faktisk hadde vi ikke fått bekreftet før dagens trailer – som du kan se nedenfor – at skapningene kjent som «Wendigos» i det opprinnelige spillet ville gjøre comeback.

Igjen venter vanskelige og til tider ubegripelige avgjørelser på oss hvis vi vil at alle disse menneskene skal overleve og få oppleve en ny daggry.

Vil du redde dem? Vel, skriv det ned, for « Until Dawn 2 kommer eksklusivt til PlayStation 5 den 28. januar 2027, og forhåndsbestillinger åpner 10. september. Skal du forhåndsbestille et eksemplar?