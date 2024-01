Until Dawn blir film

HQ

Suksessene til Sonic the Hedgehog, Castlevania, Cyberpunk: Edgerunners, Uncharted, The Last of Us og The Super Mario Bros. Movie har gjort det ekstremt populært å i det minste annonsere filmer og TV-serier basert på videospill igjen. De fleste av disse er adaptasjoner av spill og franchiser som krever ganske mange endringer for å gi mening i et ikke-interaktivt format, men her er et unntak.

Hollywood Reporter har fått æren av å bekrefte at Supermassive Games' Until Dawn blir til en film regissert av David F. Sandberg (Shazam!, Lights Out og Annabelle: Creation). Gary Dauberman (It og The Nun) finpusser et manus som Blair Butler (The Invitation og Helstrom) opprinnelig skrev, så det høres ut som om Screen Gems og PlayStation Productions er klare til å starte innspillingen snart og lansere filmen når Until Dawn feirer 10-årsjubileum neste år. Dette betyr sannsynligvis at vi snart får høre om rollebesetningen, som forhåpentligvis inkluderer Rami Malek og Hayden Panettiere som gjentar rollene sine fra spillet.