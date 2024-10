Until Dawn er en av de dårligste Sony-utgivelsene på Steam når det gjelder spillere

Until Dawn Remake Until Dawn ble utgitt i forrige uke på PS5 og PC, og så langt har responsen fra spillerne vært blandet. Det står for øyeblikket på 7,3 på Metacritic (mindre enn hundre anmeldelser så langt, men) og 67% av godkjenningen på Steam.

HQ

Salgstallene har kanskje ikke vært gode, i det minste på Steam. I følge SteamDB åpnet spillet med en topp på 2,607 samtidige spillere forrige helg, noe som ikke er så bra.

Som oppdaget av GamingBolt, er dette den tredje verste utgivelsen fra Sony på Steam, etter Concord (697 toppspillere) og Sackboy: A Big Adventure (610 spillere).

Andre PlayStation-spill gjorde det litt bedre på Steam, som Ratchet and Clank: Rift Apart (8 757 spillere) og Returnal (6 691 spillere). God of War: Ragnarok, som ble lansert bare noen uker tidligere, debuterte med 35 615 spillere.

Selv om nyinnspillingen har vært litt kontroversiell, kan den bane vei for Until Dawn 2, som ertet i spillet, men ikke av Supermassive Games. I stedet vil det være et studio som er heleid av Sony.