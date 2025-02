Until Dawn-filmen får en ny trailer, og den ser intens ut

HQ

Sony Pictures er tilbake igjen med en ny trailer for Until Dawn mindre enn en måned etter at den første traileren ble sluppet for filmen. Den neste PlayStation Productions-filmutgivelsen etter Gran Turismo, det vil være en gratis tilpasning av Supermassive Games-tittelen, lansert på PS4 i 2015, som fikk en nyinnspilling i fjor.

Den nye traileren kaster ikke bort tid på å forklare premisset for handlingen, og hopper rett inn i handlingen: inspirert av videospillets karakter av "tilbakespoling", og tar forskjellige valg etter at du dør, vil den unge rollebesetningen i filmen dø om og om igjen ... men klokken vil tilbakestilles: de eneste måten å unnslippe forbannelsen er å overleve "Until Dawn".

Gruppen vil "finne seg forfulgt av en maskert morder og grusomt myrdet en etter en ... bare for å våkne opp og finne seg selv tilbake i begynnelsen av samme kveld. Fanget i dalen blir de tvunget til å gjenoppleve natten om og om igjen - men hver gang er drapstrusselen annerledes, hver gang mer skremmende enn den forrige", ifølge sammendraget.

Filmen er regissert av David F. Sandberg og har Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A'zion og Peter Stormare i hovedrollene. Until Dawn har premiere 25. april 2025.