Until Dawn, Hayden Panettiere, kjent fra «Heroes» og «Scream», er dessverre gått bort

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Hayden Panettiere, stjernen fra «Scream 4» og «Scream 6», samt «Heroes», « Until Dawn og utallige andre film-, TV- og videospillprosjekter, er død i en alder av 36 år. Dødsårsaken er foreløpig ukjent, da nyheten om Panettieres bortgang kom for bare noen timer siden.

«Det er med dyp sorg vi deler nyheten om den tragiske bortgangen til vår elskede Hayden. Hun var et utrolig lys og en naturkraft som brakte uendelig kjærlighet og glede til alle som kjente henne – og til de millioner som så henne på skjermen,» opplyste en representant i en uttalelse (via Variety).

Panettiere begynte å spille allerede som femåring og hadde sine første roller i såpeoperaer på 1990-tallet. Hennes gjennombrudd på film kom i 2000 med «Remember the Titans», og i det påfølgende tiåret hadde hun store TV-roller i serier som «Ally McBeal» og «Malcolm in the Middle». Senere, på 2010-tallet, ble hun nominert til to Golden Globe-priser for sin rolle i «Nashville», en serie der hun spilte hovedrollen i 128 episoder.

Spillere kjenner henne best for rollen som Sam, hovedpersonen i det sjangerdefinerende skrekk-spillet « Until Dawn, men hun la også stemme til Kairi og Xion i «Kingdom Hearts»-serien.

Hvil i fred, Hayden Panettiere.