Så her er tingen om dette Until Dawn Remake: i utgangspunktet skjønner jeg ikke poenget med det. Originalen debuterte tilbake i 2015, og siden det er et Supermassive -prosjekt som dreier seg om en fortellingstung skrekkhistorie, holder spillingen, grafikken og ytelsen seg og fungerer godt i dag. Dette er ikke en tittel fra tidlig 2000-tall som ser massivt datert ut sammenlignet med moderne alternativer, dette er et spill som fungerer godt og er lett tilgjengelig, men som likevel av en eller annen grunn har blitt laget på nytt. Fansen i meg avskyr at dette har skjedd fordi dette betyr at ressurser og tid har blitt brukt på å skape et prosjekt som ingen egentlig ba om eller trengte, men her er vi og børster det til side, hvordan er Until Dawns nyinnspilling faktisk?

Ikke overraskende, i det minste på PS5, ganske bra. Utvikleren Ballistic Moon har uten tvil tatt Supermassives beste historie og gjenoppbygd den fra grunnen av på Unreal Engine 5. Dette betyr at døren har blitt åpnet for virkelig fantastisk og slående grafikk som er styrket og støttet av oppslukende og mye mer detaljert filmatisk innsats og designelementer, alt for å gjøre Until Dawn til en virkelig innkapslende opplevelse. Det visuelle er mer ekte, levende og detaljert enn noen gang før, miljøet og banedesignet har en dybde som aldri før, kameravinkelen er justert slik at den gir en bredere synsvinkel, belysningen er kraftig forbedret for å gjøre skyggene mer nøyaktige og de mørkere områdene enda mer hjemsøkende og klaustrofobiske, og lydbildet har blitt justert for å bli enda rikere, noe som gjør spesielt Wendigo-skrikene enda mer skremmende.

Enten du kryper gjennom forlatte gruvesjakter som Emily eller løper gjennom et falleferdig mentalsykehus som Mike, trasker gjennom snø som Matt eller nyter et varmt bad som Sam, har denne forbedrede versjonen av Until Dawn en kompleksitet og dybde som gjør at det føles enda nærmere en film enn det noen gang har gjort før. Animasjonene av ansikts- og karakterbevegelser er mer følelsesladde, quick-time-hendelsene er mindre frustrerende, bruken av kameravinkler og ulike størrelsesforhold bidrar til den filmatiske stilen, og alt dette kommer i tillegg til faktisk nytt innhold, som omarbeidede narrative elementer og omformulerte scener i et forsøk på å øke fryktfaktoren og heve den emosjonelle kompleksiteten i spillet. Hvis det ikke var for at spillet er låst på 30 bilder i sekundet og fortsatt ser en og annen bildedyp, ville denne versjonen av Until Dawn vært en nyinnspilling av veldig høy kvalitet i ytelsesmessig forstand.

Et område som imidlertid etterlater meg litt mindre imponert, er hvordan Ballistic Moon til tross for å være en fullverdig nyinnspilling tilsynelatende fortsatt ikke har løst bevegelsesdilemmaet som Until Dawn møtte og som Supermassive spill generelt sliter med. Det er ofte tilfeller der du føler at du kjemper mot bevegelses- og kontrollskjemaet for å få karakterene til å gjøre grunnleggende ting, og dette er spesielt merkbart når du vandrer rundt i lodgens trange korridorer. I tillegg kommer en justert "Don't Move" -mekanikk som forsøker å dra full nytte av DualSense' bevegelseselementer, men som kan mislykkes og dø på sitt sverd, om du vil, på grunn av de haptiske evnene til kontrolleren som ofte får denne til å kannibalisere seg selv og registrere bevegelse når du fysisk ikke beveger deg. Dette sistnevnte problemet er riktignok mindre og kan omgås ved å bytte tilbake til det analoge spakformatet for mekanikken hvis du ønsker det.

Når du ser på det som et frittstående spill, har Until Dawn Remake mye som taler for det. 4K-grafikken og den forbedrede belysningen, sømløs scene-til-spill-handling takket være PS5s SSD, bruken av DualSenses fulle oppslukende pakke med funksjoner, den forbedrede lydprofilen, den justerte kameravinkelen og de omarbeidede scenene gjør alt dette til en skrekkopplevelse av høy kvalitet og bekrefter Until Dawn som Supermassive's beste prosjekt så langt. Originalspillet ligger imidlertid ikke langt bak på mange av disse punktene. Forbedringene gjør ikke dette til et must å kjøpe og originalen til en relikvie som bør unngås for enhver pris, da Until Dawn rett og slett ikke er et spill som noen gang har føltes som om det krevde en fullverdig nyinnspilling ... ennå.

Hvis du har originalen i biblioteket ditt og har 10 pund til overs til denne oppgraderingen, er det mye å elske, men hvis du velger mellom originalen fra 2015 og denne, må du ikke la deg lure til å tro at den nye prislappen på 60 pund er verdt hver krone - dette er fortsatt en tittel du kan finne på nettet og i mange spillbutikker for en fjerdedel av den prisen og nyte uten problemer.