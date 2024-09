Until Dawn Remake-studio sier opp ansatte

HQ

Until Dawn Remake-utvikleren Ballistic Moon har permittert en rekke ansatte, litt over en måned før spillet lanseres 4. oktober. Som oppdaget av Eurogamer, kunngjorde et par tidligere ansatte sine avganger på sosiale medier.

Teknisk designer Harry Williams og junior-spilldesigner Cassy Cornish kunngjorde begge at de ble permittert. Ballistic Moon har ennå ikke kommentert oppsigelsene, og vi er ikke sikre på hvor mange andre som også har blitt overflødige.

Nok en gang viser 2024 seg å være enda verre enn 2023 når det gjelder permitteringer. Vi har sett tusenvis av mennesker miste jobben i spillbransjen, og det får en til å lure på stabiliteten i bransjen.