nyheter
Until Dawn Remake

Until Dawn Remake utvikleren offisielt oppløst

Studioet hadde vært "effektivt stengt" siden tidlig i 2025, men dette er den offisielle slutten for Ballistic Moon.

HQ

Ballistic Moon, studioet bak 2024s Until Dawn Remake, er offisielt oppløst. Dette kommer kanskje ikke som en stor overraskelse for mange lesere, med tanke på at lite støy hadde blitt hørt fra studioet etter at det effektivt ble lukket tidlig i fjor.

Imidlertid har Ballistic Moon nå offisielt arkivert de juridiske dokumentene som kreves i Storbritannia for å bli oppløst. Foreløpig er det ingen offisiell ordlyd fra Sony, PlayStation eller Ballistic Moon som bekrefter dette, ettersom studioets avgang er veldig stille.

Until Dawn Remake ble ikke sett på som Sonys beste arbeid i PS5-generasjonen. Det har fortsatt noe blandede anmeldelser, men mange fans kritiserte det for å forstyrre det originale spillets visjon og retning. Enten du lager et spill med blandede anmeldelser, dårlige anmeldelser eller gode anmeldelser, ser det imidlertid ut til at du aldri er trygg fra permitteringer og nedleggelser, som EA nylig beviste med Battlefield Studios permitteringer.

Until Dawn Remake

