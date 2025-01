Until Dawn ser ut som en ny vri på skrekksjangeren i den første filmtraileren

HQ

To dager etter at Sony slapp det første utseendet til Until Dawn filmatiseringen, har traileren blitt sluppet. Den neste filmutgivelsen etter Gran Turismo fra PlayStation Productions, vil dette være inspirert av Supermassive Games-tittelen som ble lansert på PS4 i 2015, i stedet for en direkte adpatasjon.

Som forklart i First Look-videoen og også vist i traileren, vil filmen imidlertid etterligne spillet i ett sentralt aspekt: karakterene vil kunne gjenoppleve visse øyeblikk, gå tilbake i tid og ta nye valg, akkurat som vi (spillerne) kan i videospillet (nylig utgitt på nytt for PS5).

Vil denne gruppen tenåringer klare det Until Dawn? Filmen ser ut som en frisk vri på slasher-sjangeren, selv om den ikke er helt original: andre nyere filmer som Happy Death Day har allerede denne ideen. Vi får se om regissør David F. Sandberg klarer det når filmen slippes 25. april 2025.