Untitled Goose Game TV-seriens konsept er omtrent så rart som du kunne forvente

Da Untitled Goose Game debuterte og ble en stor indiesensasjon over hele verden, tok det ikke lang tid før utvikleren House House ble spurt om å gjøre spillet om til en TV-serietolkning. Det begynte å gå i noen få meningsfulle retninger, men kort tid etter ble det så stille at det i utgangspunktet ble bekreftet at det var dødt i vannet.

Nå, mange år etter hele denne prosessen, har House House tatt til YouTube for å presentere et grunnkonsept av serietolkningen av Untitled Goose Game. Det er omtrent så rart og dumt som du kanskje hadde forventet, og ser ut til å i utgangspunktet dreie seg om en intervjuer som prøver å snakke med den samme bonden som gåsen terroriserer. Sjekk det ut nedenfor.