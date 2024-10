Uoffisiell Desert Strike-remake har funnet en utgiver, og vi har en ny trailer for å bevise det

Hvis du spilte spill i 16-bits-æraen, spesielt på Amiga eller Mega Drive, er sjansen stor for at du husker Desert Strike fra 1992 med glede. Det var et helikoptereventyr med mer strategi enn det vanlige skytespillet som ble så populært at det fikk fire oppfølgere (den siste, Nuclear Strike, ble utgitt i 1997).

Snart vender vi tilbake til denne klassikeren, ettersom en uoffisiell nyinnspilling kalt Cleared Hot nå er bekreftet å ha en utgiver, og dermed mest sannsynlig vil bli en realitet. Spillet utvikles av Cfinger Games, og Microprose er avslørt som utgiver.

Spillet vil bli utgitt "soon(ish)", hvor PC er det eneste bekreftede formatet for øyeblikket, men forhåpentligvis kommer det også til konsoller, da det nok er mange som er ivrige etter å vende tilbake til denne verdenen.

Ta en titt på traileren nedenfor for en første titt på det helikopterbaserte actioneventyret.