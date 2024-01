Uoffisiell remake av Grand Theft Auto: Vice City lanseres neste år

HQ

Vice City ligger ofte på toppen av Grand Theft Auto-rangeringene, og det er lett å forstå hvorfor. Det var det første spillet i serien som lot oss bygge vårt eget imperium, og dermed var det ikke lenger "bare" en virtuell sandkasse der vi stjal biler og skjøt folk på gata. Vice City var også det første spillet som introduserte en hovedperson med stemmeskuespill, Tommy Vercetti, som har blitt litt av en fanfavoritt. Men fremfor alt er det omgivelsene som har festet seg hos oss spillere. Det neonfargede, Miami Vice-inspirerte 80-tallstemaet gikk rett i hjertet på oss, og det samme gjorde soundtracket, som stadig er med i diskusjonen om tidenes beste. Det var noe for enhver smak. For hvilket annet spill tilbyr Slayer på én radiokanal og Spandau Ballet på den neste?

Det var derfor en monumental skuffelse da den offisielle remasteren kom. Definitive Edition fra Grove Street Games var som kjent ikke bare full av feil, men også et ekstremt slurvete stykke arbeid som, til tross for den misvisende tittelen, ikke bød på noen direkte forbedringer i det hele tatt. Det var rett og slett et klassisk cash grab.

Nå kommer nyheten, gjennom DSO Gaming, om at en ny remake er på vei, og denne gangen vil det innebære betydelige forbedringer på nesten alle områder. Fremfor alt gjøres det nå i Rockstars egen spillmotor RAGE. Det betyr mer spesifikt at Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition vil bruke nøyaktig samme motor som GTA IV. I tillegg vil alt fra figurer og biler til bygninger få en skikkelig ansiktsløftning, og alle lisensierte sanger vil bli inkludert igjen.

Her er hele listen over hva nyinnspillingen vil inneholde:

- Forbedret versjon av byen fra Definitive Edition

- Forbedrede våpen fra Definitive Edition

- Alle biler fra Xbox-versjonen av spillet

- Modeller av alle figurer og fotgjengere fra Xbox-versjonen av spillet (med forbedrede teksturer)

- Alle originale radiostasjoner

- Utklippsscener fra originalspillet

- Design i samme stil som i originalspillet

- Neon på bygninger fra Vice City Stories

- Ytterligere rettelser og forbedringer fra Revolution-teamet

Den store bekymringen her er at dette er en uoffisiell nyinnspilling, og vi vet hva som vanligvis skjer med uoffisielle produksjoner når Rockstar og Take-Two Games får nyss om planene. De blir vanligvis tatt ned raskere enn noen kan si "Diaz! Jeg har kommet for å ta over virksomheten din!"

Siden dette er en remaster tro mot originalen, håper liv og noen mods i denne spesielle sfæren fortsatt er oppe. Uansett forventes Grand Theft Auto: Vice City - The Nextgen Edition å bli utgitt en gang i 2025.

Inntil da er traileren tilgjengelig her.