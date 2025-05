Uoffisiell verdensrekord slått av "forbedret" svømmer, vinner 1 million dollar i "dusør"

HQ

Enhanced Games har blitt annonsert til å finne sted i mai 2026. Denne kontroversielle konkurransen vil omfatte friidrett, svømming, vektløfting, gymnastikk og kampsport uten bruk av dopingtester. Faktisk vil doping bli oppmuntret, ettersom de ser på dette som en "gjenoppfinnelse av idrett med vitenskap" som kan få enda større konsekvenser for hverdagslivet.

"Vi kan bokstavelig talt oppfinne mennesket 2.0", sa grunnleggeren Aron D'Souza til Time Magazine, en australsk forretningsmann som ser på IOC og WADA som korrupte byråer og som nylig har fått støtte fra Donald Trump Jr.

Samtidig med kunngjøringen om at den første utgaven av Enhanced Games vil finne sted i Las Vegas 21.-24. mai 2026, har de kunngjort at den greske svømmeren Kristian Gkolomeev, etter en to måneder lang dopingsyklus, har slått verdensrekord på 50 meter frisim, med tiden 20,89 sekunder, 0,02 sekunder raskere enn den gjeldende verdensrekorden til César Cielo fra 2009.

Gkolomeev, som ble nummer fem i Paris 2024, ville ikke si hvilke stoffer han tok for å "ikke oppmuntre noen til å gjøre det jeg gjør uten lege", men de økte muskulaturen hans. "De forbedrede lekene ga meg ressursene og teamet til å låse opp et nytt prestasjonsnivå, og nå kan hele verden se hva som er mulig". Den greske svømmeren fikk en "dusør" på 1 million dollar for å være den første forbedrede idrettsutøveren som slo en verdensrekord.

De forbedrede lekene har blitt negativt mottatt av store deler av idrettsmiljøet, ikke bare fordi de undergraver verdier som rettferdighet og likeverd, men også fordi de kan være potensielt farlige for idrettsutøvere og de som kan bli inspirert til å imitere dem uten skikkelig medisinsk tilsyn.