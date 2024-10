Uprising å bringe et koreansk dynasti-actionepos til Netflix denne måneden

Med jevne mellomrom lanserer Netflix et nytt prosjekt som, selv om det er rettet mot en spesifikk region og et spesifikt publikum, klarer å tiltrekke seg bredere oppmerksomhet. Det mest bemerkelsesverdige prosjektet som passer denne regningen er Squid Game, og dette har ført til litt av en eksplosjon av koreansk innsats på streameren, siden da har vi sett Chicken Nugget ankomme også, og den neste blir en film som heter Uprising.

Denne er mye mindre tåpelig enn Chicken Nugget -serien, men er ikke mindre overbevisende. Filmen utspiller seg under Joseon-dynastiets periode i Koreas historie og følger to barndomsvenner som etter en krig havner på hver sin side og blir satt opp mot hverandre. Det sier seg selv at hvis du liker historiske epos som utspiller seg i Asia, er dette en film du bør holde øye med.

Uprising Filmen har premiere på Netflix 11. oktober, og du kan se en trailer for den nedenfor.