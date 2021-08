Up-stjernen Edward Asner er død

HQ

Pixar har gitt oss mange fremragende filmer gjennom årene, men en av dem som virkelig traff undertegnede mest var Up. Eventyret til gamle Carl Fredricksen, unge Russell og hunden dugg er en følelsesladet affære om mange temaer, deriblant døden. Sistnevnte gjør dagens annonsering ekstra spesiell.

Nå har det nemlig blitt bekreftet at Edward Asner, som har stemmen til Fredricksen i Up, er død. Det skal nevnes at han ble nesten 92 år gammel, så han har levd et langt og veldig aktivt liv. Jeg skriver aktivt siden Asner jobbet knallhardt til siste slutt ved å være i blant annet Cobra Kai, Blue Bloods, Modern Family og American Dad!.

Hvil i fred, Ed. Du har fortjent det.