Uranus og Neptun kan være langt mer steinete inni enn tidligere antatt

Ny forskning fra Universitetet i Zürich tyder på at Uranus og Neptun kanskje ikke passer helt inn i den langvarige definisjonen av "isgiganter." I stedet for å være dominert av is, kan begge planetene inneholde betydelig mer stein i sitt indre enn forskerne tradisjonelt har antatt.

Ved hjelp av en ny hybridmodellering som kombinerer fysikkbaserte og empiriske metoder, har forskerne laget objektive simuleringer av planetenes indre som samsvarer med eksisterende gravitasjonsdata. Resultatene viser at Uranus og Neptun kan være steinrike eller vannrike, noe som utfordrer ideen om at en istung sammensetning er den eneste forklaringen på strukturen deres.

Uranus og Neptun: Steinrike eller vannrike

Studien gir også ny innsikt i planetenes merkelige magnetfelt, som er svært uregelmessige og multipolare. Modellene antyder at disse feltene dannes i dype lag av elektrisk ladet, eller "ionisk", vann, og at Uranus' magnetfelt dannes dypere enn Neptuns.

Forskerne understreker at de nåværende dataene ennå ikke kan avgjøre hvilke modeller som er riktige, noe som understreker behovet for dedikerte fremtidige oppdrag for å bedre forstå den sanne naturen til solsystemets mest mystiske planeter. For mer informasjon, se studien som er publisert i tidsskriftet Astronomy & Astrophysics.