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Det italienske fotballforbundet gjennomgår noen svært turbulente dager. Etter de mislykkede forsøkene på å ansette Pep Guardiola som ny hovedtrener – en jobb han takket nei til, akkurat som Carlo Ancelotti – prøvde det italienske fotballforbundet (FIGC) å ansette Andrea Pirlo, som var trener for Juventus mellom 2020 og 2021 og nå jobber for Dubai United. Det virket som et ideelt valg og en avgjort sak (selv Fabrizio Romano sa at avtalen var sikker), men så trakk FIGC seg tilbake på grunn av hans bånd til Fonbet, et russisk spillselskap med nære bånd til Vladimir Putin, der Pirlo har fungert som global ambassadør siden 2025.

Rapporter om at Pirlo skulle ansettes førte til en sosial og politisk motreaksjon, og Pirlo kommenterte selv situasjonen da han fikk vite at jobbtilbudet var trukket tilbake. På sosiale medier sa han at samarbeidet med Fonbet ganske enkelt fulgte med jobben i Dubai og ikke hadde noen politisk betydning: «Å antyde at jeg støtter Russland ville være å tilskrive meg holdninger som jeg aldri har gitt uttrykk for og som ikke tilhører meg», sa han.

Som følge av dette mislykkede forsøket på å ansette Andrea Pirlo (ved å tilby ham stillingen uten å ta hensyn til hans kommersielle bånd, som allerede gjør ham til en kontroversiell person i Italia – en fotballlegende med nære bånd til Russland og Putin), trakk FIGCs tekniske direktører Paolo Maldini, som ble utnevnt til stillingen for to uker siden, og Leonardo Araújo seg.

Og nå må den nylig utnevnte (i juni) presidenten for det italienske fotballforbundet, Giovanni Malagò, snart finne en ny kandidat, fordi Italia er tilbake i aksjon i september og oktober i Nations League, og laget har vært uten trener siden Gennaro Gattuso trakk seg i april, etter at laget ikke klarte å kvalifisere seg til VM.