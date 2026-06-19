Uroen i den pakistansk-administrerte delen av Kashmir har nå krevd 24 menneskeliv

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Kashmir-regionen har alltid vært et brennpunkt og en reell utfordring for India og Pakistan, som administrerer to forskjellige områder. Selv om det generelt har vært den indisk-administrerte delen som har uttrykt sin misnøye mest høylydt, setter de siste hendelsene spørsmålstegn ved Islamabads håndtering av situasjonen.

Awami Joint Action Committee (JAAC) er en lokal sosial- og fagforeningsgruppe som nylig ble forbudt, etter at den hadde kalt inn til streik 9. juni i protest mot at 12 seter var reservert for flyktninger i valget 27. juli til den regionale lovgivende forsamlingen med 45 seter. Tusenvis av tilhengere gikk ut i gatene for å protestere og kom i sammenstøt med politiet. Ifølge Reuters ble minst 20 sivile drept mellom 6. og 14. juni, og flere titalls ble skadet. Politisjefen opplyste på sin side at fire politibetjenter var drept, nesten hundre politibetjenter skadet og mer enn 500 personer arrestert.

Regjeringen har i praksis stengt av området og innfører restriksjoner på drivstoff og tilgang til livsnødvendige varer. Bensinstasjonene er stengt, mens supermarkeder og apotek holder åpent etter en begrenset åpningstidsplan. Internett- og satellittilgangen i området er også blitt avskåret. For en fattig befolkning som allerede er i fare, er nedstengningen det samme som selvmord. Uten økonomisk aktivitet og uten tegn til at regjeringen og JAAC-tilhengerne vil komme til enighet, vil kaoset fortsette å herske i gatene.