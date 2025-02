Sikkerhetskonferansen i München: Ursula von der Leyen advarer mot globale konsekvenser hvis Ukraina mislykkes

HQ

EU-president Ursula von der Leyen har slått alarm om konsekvensene av et sammenbrudd i Ukraina, og hevder at det ikke bare vil destabilisere Europa, men også utgjøre en betydelig risiko for USA.

I en uttalelse på sikkerhetskonferansen i München nylig roste hun Ukrainas president Volodymyr Zelenskij for hans engasjement for å sikre fred og samtidig hedre sitt folks ofre.

Hun kontrasterte denne besluttsomheten med den russiske presidenten Vladimir Putins aggressive holdning, og advarte om at det å gi etter for Putins krav ville forverre utfordringene i Indo-Stillehavsregionen og true felles globale interesser.

Von der Leyen understreket at autoritære regimer rundt om i verden følger nøye med på om det vil få konsekvenser å invadere suverene nasjoner, og understreket at mangelen på avskrekkende midler kan oppmuntre dem ytterligere.

Hun gjentok EUs sterke støtte til Ukraina, og bekreftet på nytt at EU vil hjelpe Ukraina i arbeidet med å oppnå medlemskap. Foreløpig gjenstår det å se hvordan konflikten vil utvikle seg, og hvilken rolle det internasjonale samfunnet vil spille i utformingen av konfliktens fremtid.