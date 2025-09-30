Verdensnyheter
Ursula von der Leyen ønsker Trumps fredsplan for Gaza velkommen
Hun støtter initiativet og oppfordrer til rask handling for å få slutt på fiendtlighetene og hjelpe sivilbefolkningen.
I dag kunngjorde USAs president Donald Trump at Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt sin tilslutning til en USA-sponset fredsplan som skal stanse krigen i Gaza. Nå har Europakommisjonens president Ursula von der Leyen uttrykt støtte til det siste fredsinitiativet. "Vi ønsker president Donald Trumps forpliktelse til å få slutt på krigen i Gaza velkommen. Oppfordrer alle parter til å gripe denne muligheten. EU står klar til å bidra," skrev hun på X. "Fiendtlighetene bør avsluttes med umiddelbar humanitær nødhjelp til befolkningen i Gaza og med umiddelbar frigivelse av alle gislene."