Ursula von der Leyen ønsker Trumps fredsplan for Gaza velkommen Hun støtter initiativet og oppfordrer til rask handling for å få slutt på fiendtlighetene og hjelpe sivilbefolkningen.

HQ I dag kunngjorde USAs president Donald Trump at Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt sin tilslutning til en USA-sponset fredsplan som skal stanse krigen i Gaza. Nå har Europakommisjonens president Ursula von der Leyen uttrykt støtte til det siste fredsinitiativet. "Vi ønsker president Donald Trumps forpliktelse til å få slutt på krigen i Gaza velkommen. Oppfordrer alle parter til å gripe denne muligheten. EU står klar til å bidra," skrev hun på X. "Fiendtlighetene bør avsluttes med umiddelbar humanitær nødhjelp til befolkningen i Gaza og med umiddelbar frigivelse av alle gislene." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Ursula von der Leyen // Shutterstock