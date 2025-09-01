Ursula von der Leyens fly ble angrepet av Russland, melder FT

HQ

Siste nytt om Den europeiske union . Ursula von der Leyen ble tvunget til å bruke papirkart da flyet hennes til en sentral bulgarsk by mistet all elektronisk navigasjon, i det tjenestemenn nå beskriver som en mistenkt russisk innblandingsoperasjon (via Financial Times).

"Hele flyplassområdets GPS ble mørklagt", uttalte en av tjenestemennene. Etter å ha fløyet i sirkler over flyplassen i en time, valgte piloten å lande flyet manuelt ved hjelp av tradisjonelle kart. Så la de til "Det var ubestridelig interferens."

Flyet sirklet rundt flyplassen før det landet trygt, noe som understreker den økende bekymringen over forstyrrelser i satellittnavigasjonen i Øst-Europa. Myndighetene påpeker at slike hendelser har økt jevnt og trutt de siste årene, og at de påvirker både kommersiell og sivil transport.