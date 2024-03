US Box Office: Kung Fu Panda 4 og Dune: Part Two fortsetter å dominere

HQ

Kung Fu Panda 4 og Dune: Part Two fortsetter å gjøre det sterkt ved de amerikanske kinoene.

Kung Fu Panda 4 ser ut til å bli helgens favoritt, og den forventes å spille inn 31,5 millioner dollar i sin andre helg. Dette er en nedgang på 46 % sammenlignet med den imponerende åpningsfilmen på 57,9 millioner dollar.

Dune: Part Two, derimot, ligger like bak, og spilte inn 8,1 millioner dollar på fredag. Sci-fi-oppfølgeren, som nå er inne i sin tredje helg, har bare hatt en nedgang på rundt 33 % sammenlignet med forrige uke. Filmen har allerede vist seg å være en monstersuksess og har nesten passert 400 millioner dollar på verdensbasis.

En ny film på hitlistene denne uken er det Mark Wahlberg-ledede dramaet Arthur the King. Filmen er spådd en tredjeplass og forventes å spille inn rundt 8 millioner dollar denne helgen. Filmen er basert på sakprosaboken Arthur - The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home, og spilte inn 3 millioner dollar fra 3 003 biografer på åpningsdagen.

Takk, Variety.