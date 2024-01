US Box Office: Mean Girls står uimotsagt enda en uke

HQ

Mens januar fortsetter å være en tom ørken når det gjelder nye kinopremierer, har Mean Girls nok en gang klamret seg fast på førsteplassen i US Box Office.

Den musikalske komedien er inne i sin tredje uke på kino og forventes å generere ytterligere 6,7 millioner dollar i regionen, noe som vil gi en total omsetning i USA på 60 millioner dollar. Dette er den laveste førsteplassen siden Top Gun: Maverick vendte tilbake til toppen av hitlistene i sin 15. helg i september 2022.

På andreplass denne uken ligger Amazon MGMs The Beekeeper med en estimert inntjening på 6,4 millioner dollar. Den Jason Statham-ledede actionfilmen ser ut til å passere 40 millioner dollar i US Box Office. I sin syvende uke på kino ligger Universals Wonka an til å bli nummer tre med 5 millioner dollar. Wonka nærmer seg nå 550 millioner dollar globalt.

Takk, Variety.