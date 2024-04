US Box Office: Monkey Man er ukens store nykommer, mens The First Omen sliter med å imponere.

HQ

Godzilla x Kong har klart å holde unna for nykommerne Monkey Man og The First Omen denne uken i USA. Den har beholdt denne posisjonen til tross for en nedgang på hele 77 % sammenlignet med samme periode for en uke siden.

Ukens sterkeste debut er Dev Patels Monkey Man, som klarte å spille inn 4,2 millioner dollar på fredag og i forhåndsvisningene torsdag kveld. Det forventes at actionfilmen vil ende opp med 10,5 millioner dollar fra 3 029 kinoer i løpet av tredagershelgen.

The First Omen, har derimot hatt en mindre imponerende start. Skrekkfilmen spilte inn 3,2 millioner dollar på fredag og på forhåndsvisninger. Det var forventet at filmen skulle spille inn 14 millioner dollar i åpningshelgen, men nå kan den være heldig om den klarer 10 millioner dollar.

Takk, Variety.