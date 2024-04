US Box Office: Tennisdramaet Challengers sikter mot en åpning på 15 millioner dollar

HQ

Tennisdramaet Challengers ligger an til å få en imponerende debut på 15 millioner dollar på det amerikanske kinokontoret denne helgen. Amazon MGM Studios-filmen spilte inn 6,2 millioner dollar på åpningsdagen fra 3 477 kinoer og ligger an til å bli helgens frontrunner.

Som du kan se av plakaten nedenfor, viser filmen seg også å være en kritikerhit, med en fersk score på 88% på Rotten Tomatoes. På IMDb er ting på samme måte positive, med en score på 7.8/10.

Et annet sted på listene er den trosbaserte filmen Unsung Hero, som ligger på andreplass med en debut på 3,7 millioner dollar fra 2 823 kinoer. Resten av topp fem er spådd å inkludere Godzilla x Kong: The New Empire, Civil War og Abigail.

Takk, THR.