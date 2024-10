US Copyright Office blokkerer forsøk på å bevare spill som er gått ut av opplag

HQ

Det blir stadig vanskeligere å få tak i gamle spill. Enten må du håpe at du var smart da du var yngre og samlet på spill på riktig måte og holdt dem i god stand, eller så må du betale dyrt for de få spillene som er igjen der ute.

Ifølge data fra Video Game History Foundation er 87 % av spillene som ble utgitt i USA før 2010, fortsatt utsolgt. Det er bare to konsollgenerasjoner siden. Hvis vi går enda lenger tilbake i tid, kan det være praktisk talt umulig å finne og kjøpe retrospill.

Video Game History Foundation ønsket å gjøre det litt enklere, og gikk til retten for å prøve å få et unntak i Digital Millennium Copyright Act som ville gjøre det mulig å arkivere spill i biblioteker for bevaring og bredere bruk. Det amerikanske Copyright Office gikk imidlertid imot dette, og mente at det kunne skade et viktig marked.

Video Game History Foundation har ingen planer om å gi opp kampen. Dessverre gjør spillbransjens absolutistiske holdning at den alltid vil beskytte sin egen fremtid fremfor å støtte fortiden. Med tanke på at stadig flere spiller eldre spill i stedet for å kaste seg over nye, ser det ut til at spillbransjens fremtid går bakover, ikke fremover.

