US Open blir til et sirkus under Medvedev-Bonzi-kampen i en bisarr hendelse forårsaket av fotografen

Daniil Medvedev forlot US Open etter én kamp i det som helt sikkert vil bli en av de mest huskede kampene på Flushing Meadows i år. Den 29 år gamle russeren, som vant US Open i 2021, har hatt et forferdelig 2025 i majorturneringer, med kun én seier i Australian Open, Roland Garros, Wimbledon og nå US Open.

Søndag tapte han 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4 for Benjamin Bonzi, som er nummer 51 i verden. Kampen ble preget av en bisarr hendelse da en fotograf gikk inn på banen, sannsynligvis i den tro at kampen var over, da Bonzi var i ferd med å serve for en matchball i tredje sett, etter to timer. "Vennligst forlat banen", beordret dommeren, som tildelte Bonzi første serve, "på grunn av forsinkelsen forårsaket av en forstyrrelse utenfra". Bråket begynte å stige blant publikum, og Medvedev, kjent for sine hyppige krumspring, oppmuntret og ba om mer buing, da han gikk for å konfrontere dommeren og ropte "han vil hjem, han får betalt per kamp, ikke per time", og til og med skjelte ham ut og sa "er du en mann, hvorfor skjelver du?".

Publikum så for en gangs skyld ut til å holde med Medvedev, US Open-mester i 2021, og noen buet til og med på Bonzi da kampen ble gjenopptatt, og feiret Bonzis missere overdrevet da kampen ble gjenopptatt. Etter mer enn seks minutter med bråk tapte Bonzi serven, og tapte senere settet. Deretter vant Medvedev det fjerde settet 6-0. Det var en utrolig vending: Bonzi kunne ha vunnet kampen mye tidligere, men på grunn av en fotograf som invaderte banen, og Medvedevs og publikums barnslige holdning, varte kampen mye lenger, og det virket som om Medvedev hadde den innen rekkevidde.

Så, en annen plot twist: Bonzi overlevde fem bruddpoeng og fortsatte å vinne det femte settet og kampen. Medvedev, gråtende, knuste racketen sin 12 ganger. Han hvilte litt og smadret den deretter 11 ganger til. Fotografen ble senere trukket tilbake for US Open.