US Open går inn i semifinalene med en markant forskjell mellom herre- og damenes singelturneringer

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Semifinalene i US Open starter i dag, og det er to svært forskjellige situasjoner i kvinne- og herresingelen. I herrekonkurransen er det kun Alexander Zverev, toppseedet og verdens nr. 2, som er igjen blant de fire siste: han skal møte Karen Khachanov, som er rangert som nr. 50; mens den andre semifinalen står mellom den 8. og den 11. seedede: Ben Shelton (nr. 9 på verdensrankingen) og Frances Tiafoe (nr. 12 på verdensrankingen).

Uten toppspilleren Jannik Sinner røk alle de andre i topp 10, bortsett fra Zverev og Shelton, ut – de fleste ganske tidlig, selv om Alcaraz holdt seg med helt til kvartfinalen, hvor han ble slått av Shelton i fem sett.

I kvinnesingelen er situasjonen imidlertid helt annerledes: de fire øverste seedede, som også er de fire beste i verden, er semifinalistene: Sabalenka i sine siste dager som verdens nr. 1, fordi Elena Rybakinas seier i kvartfinalen betyr at hun vil miste førsteplassen på verdensrankingen for første gang siden oktober 2024. Sabalenka møter Pegula, og Rybakina møter Coco Gauff

Spilleplan for US Open-semifinalene:



Aryna Sabalenka (1) mot Jessica Pegula (3): kl. 01.00 CEST, 00.00 BST fredag 11. september



Coco Gauff (4) mot Elena Rybakina (2): ikke før kl. 02.10 CEST, 01.10 BST fredag 11. september



Alexander Zverev (1) mot Karen Khachanov: kl. 21.00 CEST, kl. 20.00 BST fredag 11. september



Frances Tiafoe (11) mot Ben Shelton (8): kl. 01.00 CEST, kl. 00.00 BST lørdag 12. september

