US Open: Hvem er i kvartfinalene i herresingle og damesingle, tidspunkter og datoer

US Open går inn i sin siste uke, midt i åttendedelsfinalene. Mellom mandag og tirsdag, de første dagene i september, vil vi kjenne de åtte siste spillerne i herre- og damesingle i årets siste Grand Slam.

Kvartfinalene spilles mellom tirsdag og onsdag 2. og 3. september, fortsatt uten at tidspunktet er bekreftet.

På herresiden kjenner vi allerede de fire kvartfinalistene fra den ene siden av tabellen. Carlos Alcaraz, som fortsatt ikke har tapt et eneste sett, møter tsjekkeren Jiri Lehecka, som er nr. 21 i verden. I teorien er Alcaraz favoritt, ettersom han nylig slo Lehecka i finalen i Queen's Club. I år har imidlertid Lehecka allerede slått verdens nummer 2 i en annen kvartfinale, i Doha.

Den som vinner den duellen, møter enten Novak Djokovic eller Taylor Fritz i semifinalen, etter en høyoktan-kvartfinale som blir den ultimate testen for Djokovic, som har vunnet alle kampene i US Open med klar overlegenhet i de fleste tilfellene, men som likevel ofte har hatt behov for medisinsk hjelp.

På den andre siden av tabellen er vi fortsatt midtveis i åttendedelsfinalene, med følgende kamper som finner sted i dag :



Leandro Riedi mot Alex de Miñaur: 17:00 CEST, 16:00 BST



Felix Auger Aliassime mot Andrey Rublev: 17:00 CEST, 16:30 BST



Lorenzo Musetti mot Jaume Munar: 20:10 CEST, 19:10 BST



Jannik Sinner mot Aleksander Bublik: 01:00 CEST, 00:00 BST (av tirsdag)



Kvartfinaler i US Open for kvinner

På damesinglesiden har vi allerede to kvartfinaler mellom Aryna Sabalenka mot Marketá Vondrousova (verdensranglistens nr. 1 bør ikke ha noen problemer med å slå verdens nr. 60), og Jessica Pegula mot Barbora Krejcikova (nok en ubalansert kamp mellom verdens nr. 4 og nr. 62).

Før det vil de resterende åttendedelsfinalene finne sted :



Ekaterina Alexandrova mot Iga Swiatek: 19:00 CEST, 18.00 BST



Marta Kostyuk mot Karolina Muchova: 19:00 CEST, 18:00 BST



Naomi Osaka mot Coco Gauff: 19:10 CEST, 18:10 BST



Amanda Anisamova mot Beatriz Haddad Maia: 02:40 CEST, 01:40 BST (av tirsdag)

