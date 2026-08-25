US Open, mixed double: Når spiller Alcaraz og Williams, samt Sabalenka og Djokovic i dag?

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US Open-miksedouble er inne i den andre av tre dager: minikonkurransen (som av mange kritiseres for å minne mer om en oppvisningsturnering enn en skikkelig Grand Slam) avholdt kvalifiseringskampene på mandag, og i dag, tirsdag, skal 1/8-finalene og kvartfinalene spilles, etterfulgt av semifinaler og finale på onsdag.

Kampene starter i dag kl. 10.00 lokal tid i New York, med en kamp mellom Gaël Monfils og Elina Svitolina mot Félix Auger-Aliassime og Alexandra Eala på Louis Armstrong Stadium. I Europa er det kl. 16.00 CEST, 15.00 BST.

Kampene starter en time senere på Arthur Ashe Stadium med Novak Djokovic og Aryna Sabalenka mot Henry Patten og Katerina Siniakova (kl. 17.00 CEST, 18.00 BST).

Den etterlengtede kampen mellom Carlos Alcaraz og Serena Williams mot Lloyd Glasspool og Erin Routliffe finner sted tidligst kl. 20.00 CEST, 19.00 BST, som den siste kampen på Arthur Ashe Stadium.

Den siste kampen på Louis Armstrong-stadion, ikke før kl. 20.30 CEST, 19.30 BST, blir mellom Diana Shnaider og Casper Ruud mot Taylor Fritz og Jessica Pegula.

Andre høydepunkter inkluderer de regjerende mestrene Sara Errani og Andrea Vavassori mot Andrey Rublev og Mirra Andreeva, ikke før kl. 19.30 CEST, kl. 18.30 BST; samt paret Taylor Townsend og Alexander Zverev mot Belinda Bencic og Flavio Cobolli, ikke før kl. 19.00 CEST, kl. 18.00 BST.

Husk at US Open-kampene i mixed double spilles best av tre sett à fire game, og at det ikke kreves fordel (det spilles et «sudden-death»-poeng ved 40–40, og det spilles tiebreak hvis et sett ender 4–4); kun finalen spilles over seks game, men fortsatt uten fordel.