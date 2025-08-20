US Open mixed double: Alcaraz/Raducanu slått ut, Draper/Pegula og Swiatek/Ruud i semifinaler

HQ

Den første dagen i mixed double i US Open har vært fruktbar: åttendedelsfinalene og kvartfinalene ble spilt på samme dag, og nå har vi bare fire par igjen. Semifinaler og finalen spilles onsdag 20. august (i europeisk tid vil det allerede være torsdag) :



Jessica Pegula og Jack Draper mot Iga Swiatek og Casper Ruud



Danielle Collins og Christian Harrison mot Sara Errani og Andrea Vavassori



Det paret som hadde fått mest interesse, mellom den nylige Cincinnati-vinneren Alcaraz og det britiske løftet Raducanu, varte bare i én kamp, og endte 4-2, 4-2 (bare fire games og ingen fordel nødvendig), og tapte mot Draper og Pegula.

Jannik Sinner, syk, deltok ikke, og partneren Siniakova trakk seg også, så i stedet trådte amerikanerne Christian Harrison og Danielle Collins inn og beseiret Bencic og Zverev, og nådde helt til semifinalen, der de vil møte Sara Errani og Andrea Vavassori, vinnerne av fjorårets mixed double-turnering.

Errani og Vavassori sa at dette nye arrangementet, som prioriterer singelstjerner og reduserer lengden på kampene og gjør dem til en pseudo-utstilling, var "en dyp urettferdighet som ikke respekterer en hel kategori av spillere", ettersom det "setter penger over tennis".