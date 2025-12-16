US Soccer avslører ny maskot for FIFA World Cup 2026, og fansen tror det er en spøk

HQ

USAs herrelandslag i fotball har aldri hatt noen stor suksess i fotball-VM: Etter en tredjeplass i det første verdensmesterskapet i 1930, var det beste resultatet en kvartfinaleplass (åttendeplass) i VM i 2002, men siden 1990 har de kvalifisert seg til VM hver eneste gang, med unntak av i 2018.

Til VM 2026 har det amerikanske fotballandslaget annonsert en ny maskot: Banner, en hund iført amerikansk fotballdrakt. Avsløringen ble imidlertid møtt med vitser og memes fra det amerikanske folket, som mener det er en "vits", og at maskoten burde ha vært en ørn, et av landets mest representative symboler.

Problemet er at ørnen var tatt: FIFA presenterte sine maskoter for VM, én for hvert land: en elg for Canada, en jaguar for Mexico, og naturligvis en hvithodehavørn kalt Clutch for USA. Det kunne ha blitt forvirrende med to tegneserieørner, så i stedet valgte de en brun hund ... og fansen er rasende i kommentarfeltet.

Noen har påpekt at de burde ha tatt tilbake Striker, en annen hund som ble brukt i VM i 1994, designet av Warner Bros. og som også ble arrangert i USA.

USA er medarrangør av fotball-VM i 2026, som arrangeres i USA, Mexico og Canada, og mange har lagt merke til det foruroligende nære forholdet mellom USAs president Donald Trump og FIFA-president Gianni Infantino.