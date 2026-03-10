USA advarer borgere i Nigeria om mulig terrortrussel

HQ

USA har advart sine borgere i Nigeria om en mulig terrortrussel rettet mot amerikanske fasiliteter og tilknyttede skoler, ifølge en sikkerhetsadvarsel utstedt av den amerikanske ambassaden i Nigeria. I advarselen oppfordres amerikanere til å ta ekstra forholdsregler når de besøker diplomatiske steder i Abuja og Lagos.

Ambassaden sa at den hadde vært i forhøyet beredskap etter at USA og Israel innledet koordinerte angrep mot Iran. Selv om det ikke ble gitt noen spesifikke detaljer om trusselen, rådet amerikanske tjenestemenn innbyggerne til å være årvåkne rundt ambassadefasiliteter og skoler med tilknytning til USA.

Sikkerheten i Abuja har også blitt skjerpet etter trusler om pro-Iran-demonstrasjoner. I Nord-Nigeria, der det finnes en betydelig sjiamuslimsk minoritet som er påvirket av Iran, har tusenvis av demonstranter gått ut i gatene de siste dagene til støtte for Teheran.