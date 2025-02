JD Vance advarer Russland mot mulige sanksjoner midt under fredssamtalene på sikkerhetskonferansen i München

HQ

USAs visepresident JD Vance har kommet med en krass advarsel til Russland om at Washington kan komme til å innføre sanksjoner eller til og med vurdere militære aksjoner dersom Moskva nekter å godta en rettferdig fredsavtale med Ukraina.

I sin tale på sikkerhetskonferansen i München understreket Vance USAs engasjement for Ukrainas uavhengighet på lang sikt, og oppfordret innstendig til en forhandlingsløsning for å få slutt på den pågående konflikten. Uttalelsene kom samtidig som spenningen ulmet etter en samtale mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin, som har skapt bekymring blant europeiske allierte for at Russland kan få en fordel i eventuelle fredsforhandlinger.

Vance oppfordret også europeiske land til å innta en sterkere holdning til forsvarsutgifter, og bemerket at NATO må dele mer av byrden, slik at USA kan fokusere på utfordringer andre steder, som for eksempel Kina. Mens diskusjonene pågår, er det fortsatt usikkert om det kan bli en reell fredsavtale. Foreløpig gjenstår det å se hvor langt disse samtalene vil gå for å sikre Ukrainas suverenitet og Europas sikkerhet.