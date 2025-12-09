Gamereactor

Verdensnyheter

USA anklager to kinesere for smugling av Nvidia-brikker. Trump tillot imidlertid nettopp eksport av dem

En langvarig plan for å smugle Nvidias begrensede H100- og H200 AI-brikker til Kina... Fra og med i dag er disse brikkene imidlertid ikke lenger begrenset.

HQ

Det amerikanske justisdepartementet har siktet to kinesiske statsborgere for angivelig å ha orkestrert en langvarig plan for å smugle Nvidias begrensede H100- og H200 AI-brikker til Kina. Påtalemyndigheten sier at nettverket baserte seg på stråkjøpere, falske papirer og ommerket maskinvare for å omgå eksportkontrollen som har vært på plass siden 2023.

De mistenkte anklages for å ha samarbeidet med et logistikkselskap i Hongkong og et Kina-basert AI-firma, og for å ha flyttet feilmerkede brikker gjennom amerikanske lagre før de ble klargjort for eksport. Myndighetene beskriver saken som en del av en større operasjon som forsøkte å sende kontrollerte GPU-er til en verdi av minst 160 millioner dollar til utlandet.

En annen deltaker i nettverket erklærte seg skyldig i oktober etter at etterforskerne fant titalls millioner i bankoverføringer som ble brukt til å finansiere operasjonen. Washington fortsetter å stramme inn eksportrestriksjonene på avanserte halvledere, selv om Trump-administrasjonen nylig har tillatt, fra og med i dag, at noen Nvidia H200-eksport kan fortsette.

Trump tidligere (chips vil ikke bli eksportert til Kina):

"Vi vil beskytte nasjonal sikkerhet, skape amerikanske arbeidsplasser og beholde USAs lederskap innen AI. NVIDIAs kunder i USA er allerede i gang med sine utrolige, svært avanserte Blackwell-brikker, og snart også Rubin, som ikke er en del av denne avtalen."

Trump i dag (tillater endelig eksport av brikker til Kina):

"Jeg har informert Kinas president Xi om at USA vil tillate Nvidia å sende sine H200-produkter til godkjente kunder i Kina og andre land, under forhold som tillater fortsatt sterk nasjonal sikkerhet."

"President Xi svarte positivt! 25 % vil bli betalt til USA", la Trump til. "Denne politikken vil støtte amerikanske arbeidsplasser, styrke amerikansk produksjon og komme amerikanske skattebetalere til gode."

USA anklager to kinesere for smugling av Nvidia-brikker. Trump tillot imidlertid nettopp eksport av dem
Donald Trump og Jensen Huang // Shutterstock

