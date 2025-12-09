USA anklager to kinesere for smugling av Nvidia-brikker. Trump tillot imidlertid nettopp eksport av dem

HQ

Det amerikanske justisdepartementet har siktet to kinesiske statsborgere for angivelig å ha orkestrert en langvarig plan for å smugle Nvidias begrensede H100- og H200 AI-brikker til Kina. Påtalemyndigheten sier at nettverket baserte seg på stråkjøpere, falske papirer og ommerket maskinvare for å omgå eksportkontrollen som har vært på plass siden 2023.

De mistenkte anklages for å ha samarbeidet med et logistikkselskap i Hongkong og et Kina-basert AI-firma, og for å ha flyttet feilmerkede brikker gjennom amerikanske lagre før de ble klargjort for eksport. Myndighetene beskriver saken som en del av en større operasjon som forsøkte å sende kontrollerte GPU-er til en verdi av minst 160 millioner dollar til utlandet.

En annen deltaker i nettverket erklærte seg skyldig i oktober etter at etterforskerne fant titalls millioner i bankoverføringer som ble brukt til å finansiere operasjonen. Washington fortsetter å stramme inn eksportrestriksjonene på avanserte halvledere, selv om Trump-administrasjonen nylig har tillatt, fra og med i dag, at noen Nvidia H200-eksport kan fortsette.

Trump tidligere (chips vil ikke bli eksportert til Kina):

"Vi vil beskytte nasjonal sikkerhet, skape amerikanske arbeidsplasser og beholde USAs lederskap innen AI. NVIDIAs kunder i USA er allerede i gang med sine utrolige, svært avanserte Blackwell-brikker, og snart også Rubin, som ikke er en del av denne avtalen."

Trump i dag (tillater endelig eksport av brikker til Kina):

"Jeg har informert Kinas president Xi om at USA vil tillate Nvidia å sende sine H200-produkter til godkjente kunder i Kina og andre land, under forhold som tillater fortsatt sterk nasjonal sikkerhet."

"President Xi svarte positivt! 25 % vil bli betalt til USA", la Trump til. "Denne politikken vil støtte amerikanske arbeidsplasser, styrke amerikansk produksjon og komme amerikanske skattebetalere til gode."