USA begynner å installere elektroniske gater på flyplassen med tanke på fotball-VM 2026

De amerikanske flyplassene investerer i nye elektroniske gater for å gjøre det raskere for utenlandske besøkende å komme inn i landet, med tanke på fotball-VM 2026. Den 26. august var Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, den internasjonale flyplassen i USA med flest transittpasseringer, den første til å installere disse automatiske kontrollene, som gjør det mulig for reisende å verifisere passet og identiteten sin uten at det er behov for en operatør.

CLEAR, selskapet som har fått i oppgave å implementere disse elektroniske portene, sa at fotball-VM 2026 var en av hovedårsakene til behovet for å installere denne typen porter, som vil bli utvidet til andre flyplasser i landet, først og fremst de internasjonale flyplassene i Washington DC og Seattle, som rapportert av EFE.

Denne typen dører gir imidlertid grunn til bekymring for personvernet, ettersom de samler inn personlig informasjon, inkludert navn, fødselsdato, nasjonalitet, passnummer, fotografi og biometriske data fra ansiktsskanning eller fingeravtrykk, som går gjennom et privat selskap, Clear.

USA forventer en stor økning i antall besøkende i forbindelse med fotball-VM (som USA arrangerer sammen med Mexico og Canada), men også i forbindelse med feiringen av 250-årsjubileet for landets grunnleggelse samt de olympiske og paralympiske lekene i Los Angeles i 2028. Fotballturneringen og de neste olympiske lekene vil finne sted under Donald Trumps administrasjon, og det er bekymring for den strenge innvandringspolitikken, med frykt for at selv idrettsutøvere fra enkelte land ikke vil få innreise med dagens politikk.