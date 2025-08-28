USA bekrefter Grønlands rett til å bestemme over sin egen fremtid

HQ

Siste nytt om Grønland, USA og Danmark . USA har gjentatt sin støtte til Grønlands rett til selvbestemmelse etter rapporter om at enkelte amerikanere har forsøkt å påvirke lokalpolitikken.



"USA respekterer det grønlandske folkets rett til å bestemme over sin egen fremtid", skrev utenriksdepartementet i en e-post sent onsdag, noe som betyr at Grønland forblir et halvautonomt territorium med myndighet til å stake ut sin egen vei.

Diplomater møtte danske og grønlandske tjenestemenn for å ta opp bekymringer, og understreket at private handlinger ikke gjenspeiler regjeringens politikk, og Washington bekreftet sin forpliktelse til å opprettholde sterke bånd til både Danmark og Grønland, samtidig som folkeretten respekteres.