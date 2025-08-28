Gamereactor

USA bekrefter Grønlands rett til å bestemme over sin egen fremtid

Washington understreker respekten for selvstyre midt i påstander om politisk innflytelse fra privatpersoner.

Siste nytt om Grønland, USA og Danmark. USA har gjentatt sin støtte til Grønlands rett til selvbestemmelse etter rapporter om at enkelte amerikanere har forsøkt å påvirke lokalpolitikken.

"USA respekterer det grønlandske folkets rett til å bestemme over sin egen fremtid", skrev utenriksdepartementet i en e-post sent onsdag, noe som betyr at Grønland forblir et halvautonomt territorium med myndighet til å stake ut sin egen vei.

Diplomater møtte danske og grønlandske tjenestemenn for å ta opp bekymringer, og understreket at private handlinger ikke gjenspeiler regjeringens politikk, og Washington bekreftet sin forpliktelse til å opprettholde sterke bånd til både Danmark og Grønland, samtidig som folkeretten respekteres.

Panoramautsikt over den fargerike landsbyen Kulusuk på Øst-Grønland - Kulusuk, Grønland - et isfjell smelter og vann strømmer ut i havet // Shutterstock

