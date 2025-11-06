USA beordrer reduksjoner i antall flyvninger på grunn av den pågående nedstengningen av statsapparatet

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at den amerikanske regjeringen har beordret en betydelig reduksjon i antall flyvninger på flere titalls store flyplasser, ettersom den pågående nedstengningen fortsetter å legge press på luftfarten.

Transportminister Sean Duffy sa onsdag at han ville beordre en reduksjon på 10 % i antall flyvninger på 40 store flyplasser, med sikte på å opprettholde sikkerheten i en situasjon med bemanningsmangel, og dette vil hovedsakelig påvirke innenriksruter, mens internasjonale flyvninger forblir uberørt.

Flyselskapene skynder seg å justere rutetidene og berolige passasjerene, mens fagforeningene i bransjen kritiserer det langvarige politiske uføret som har ført til at tusener av føderalt ansatte står uten lønn. Hva synes du om dette? La oss få vite det i kommentarfeltet nedenfor.