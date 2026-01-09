USA beslaglegger femte oljetanker med tilknytning til Venezuela i Karibia

HQ

USA har beslaglagt Olina, som er den femte oljetankeren som er tatt de siste ukene som ledd i en omfattende kampanje for å slå ned på venezuelanske råoljetransporter som Washington mener bryter med sanksjonene og undergraver de globale markedene.

USAs sørkommando sa at marinesoldater og sjøfolk fra Joint Task Force Southern Spear, som ble sendt ut fra hangarskipet USS Gerald R. Ford, bordet Olina i Det karibiske hav uten hendelser, noe som understreker en intensivert maritim innsats for å håndheve den venezuelanske oljeblokaden.

Ifølge shippingdata hadde Olina (tidligere kjent som Minerva M) blitt sanksjonert av USA og førte Timor-Lestes flagg, et register som ser ut til å ha blitt brukt for å skjule skipets bevegelser. Skipet hadde seilt fra Venezuela fullastet med råolje før det ble oppbrakt.

Dette siste beslaget kommer etter en rekke oppbringelser, inkludert flere tankskip knyttet til sanksjonerte venezuelanske oljetransporter som amerikanske styrker har forfulgt og tatt til fange i karibiske og nordatlantiske farvann. Tre andre fullastede fartøyer fra samme flotilje skal ha vendt tilbake mot venezuelanske havner tidligere denne uken.

USAs tjenestemenn fremstiller kampanjen som håndhevelse av sanksjoner mot det de kaller en "skyggeflåte" av skip som omgår embargoer, og Southern Command erklærte i en uttalelse at det ikke finnes "noen trygg havn for kriminelle".