USA beslaglegger oljetanker nær Venezuela

USA har beslaglagt en stor oljetanker utenfor kysten av Venezuela som angivelig fraktet råolje til Cuba, noe som markerer en kraftig opptrapping i det allerede anspente forholdet mellom Washington og Nicolás Maduros regjering.

Ifølge amerikanske tjenestemenn var operasjonen rettet mot det Trump-administrasjonen sier er en ilateral forsendelse som er utformet for å omgå sanksjoner. Tiltaket kommer samtidig som Det hvite hus intensiverer presset på Caracas, og hevder at Venezuelas oljehandel med Cuba støtter begge regimene og undergraver den regionale sikkerheten.

Dette utdyper motsetningen mellom Trump og Maduro

Venezuelanske myndigheter fordømte beslaget, kalte det en "pirathandling" og beskyldte president Donald Trump for å forsøke å kvele landets økonomi. Maduros allierte advarte om at hendelsen kunne utløse represalier og destabilisere Karibia ytterligere.

Tankskipets avskjæring føyer seg inn i rekken av sammenstøt den siste tiden, deriblant USAs militære angrep mot påståtte narkotikahandelsoperasjoner og pågående politiske stridigheter om Venezuelas omstridte valgresultat. Med økende spenninger sier diplomater over hele regionen at de forbereder seg på ytterligere konfrontasjoner i ukene som kommer.