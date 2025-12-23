USA beslaglegger Venezuelas oljetanker på vei til Kina: Kina sier beslagleggelsen bryter med folkeretten

HQ

Kina sa mandag at USAs beslagleggelse av utenlandske fartøyer var et alvorlig brudd på folkeretten, etter at amerikanske styrker hadde avskjært en oljetanker med venezuelansk råolje på vei til Kina.

Kina sier beslagleggelsen bryter med folkeretten

På et ordinært pressemøte i Beijing sa utenriksdepartementets talsperson Lin Jian at Venezuela hadde rett til å drive normal handel med andre land, og gjentok Kinas motstand mot det de kalte "unilaterale og ulovlige" sanksjoner innført av Washington.

Diskusjonen fulgte etter at den amerikanske kystvakten lørdag avskar et Panama-flagget tankskip utenfor Venezuelas kyst. Dette skjedde få dager etter at president Donald Trump kunngjorde en "blokade" av sanksjonerte oljetankere som ankommer eller forlater Venezuela.

Tankskipet, Centuries, var på vei til Kina.

Ifølge fraktdokumenter fraktet tankskipet, Centuries, rundt 1,8 millioner fat venezuelansk Merey-råolje og var på vei til Kina. Amerikanske myndigheter sa at skipet hadde falsk flagg og var en del av Venezuelas såkalte skyggeflåte, som ble brukt til å omgå sanksjonene.

Venezuelas regjering fordømte oppbringelsen som en "internasjonal piratvirksomhet". Kina, som er den største kjøperen av venezuelansk råolje, er avhengig av oljen for rundt 4 % av sin totale import. En hendelse som understreker de økende spenningene knyttet til USAs håndhevelse av sanksjonene mot Venezuelas oljeeksport.