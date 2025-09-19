USA blokkerer FN-resolusjon om våpenhvile i Gaza

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at USA har brukt sin vetorett i FN og stoppet et resolusjonsforslag som krevde umiddelbar våpenhvile i Gaza og opphevelse av bistandsrestriksjonene. Forslaget, som ble støttet av nesten alle andre rådsmedlemmer, oppfordret også til betingelsesløs løslatelse av gislene som holdes av Hamas. Dette er nok et eksempel på at Washington beskytter sin allierte Israel, til tross for økende internasjonale krav om humanitær nødhjelp. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!