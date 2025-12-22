USA blokkerer godkjenninger av nye dronemodeller fra DJI og andre utenlandske produsenter

HQ

Amerikanske myndigheter har blokkert godkjenninger av nye dronemodeller fra kinesiske DJI og andre utenlandske produsenter, noe som eskalerer Washingtons tiltak mot droner som anses som en nasjonal sikkerhetsrisiko.

Federal Communications Commission sa at de har lagt til DJI, Autel og alle utenlandskproduserte droner og nøkkelkomponenter på sin "Covered List", noe som hindrer dem i å få FCC-godkjenningen som kreves for å selge nye modeller i USA.

Droner anses som en nasjonal sikkerhetsrisiko

Eksisterende, tidligere godkjente droner berøres ikke, og forbrukerne kan fortsette å bruke enheter de allerede har kjøpt. Tiltaket kommer etter en sikkerhetsgjennomgang i regi av Det hvite hus, der det ble pekt på risikoer som uautorisert overvåking, datauttrekk og sårbarheter i forsyningskjeden.

DJI advarte om at avgjørelsen kunne forstyrre rettshåndhevelse og beredskapsprogrammer, som i stor grad er avhengige av teknologien, mens amerikanske tjenestemenn sa at trinnet var rettet mot å redusere avhengigheten av utenlandske droner og øke den innenlandske produksjonen.